Они не прошли: сирийская армия отразила контратаку боевиков в Хаме

Сирийская армия успешно отразила контратаку бандформирований в северной части провинции Хама. В результате противник понес тяжелые потери в живой силе и бронетехнике.

WhatвЂ™s left of a Nusra terrorists T-72 after introductions to the Syrian Arab Army tank hunters! #Syria #Syrianarmyрџ‡ёрџ‡ѕplease feel free to follow for daily Syrian Arab Army updates рџ‡ёрџ‡ѕ pic.twitter.com/8163Dnuwz9 — Steele M (@SteeleM35085377) 15 РјР°СЏ 2019 Рі.

В Сети появились изображения пораженного танка Т-72М1. Как видно, до активизации боевых действий террористы пытались доработать боевую машину, усилив ее бронирование установкой дополнительных металлических экранов с элементами динамической защиты. Однако им это не помогло, и "семьдесят второй" сгорел, получив попадание противотанкового боеприпаса. Экипаж, пытавшийся спасти свои жизни, был, по всей видимости, уничтожен огнем стрелкового оружия.

Бойцы правительственных войск массово применяют в ходе этой операции противотанковые управляемые ракеты, и не исключено, что часть техники была выведена из строя комплексами "Конкурс" или "Корнет".

Кроме того, по боевикам активно работает артиллерия различных калибров, а также боевые самолеты. Так, одна из потерянных мятежниками БМП и еще один танк Т-72 были подбиты с применением очень мощных боеприпасов.

Этот боевой эпизод подтверждает техническое превосходство правительственных войск над боевиками. Учитывая поддержку российских ВКС, любые подобные открытые вылазки обречены на неминуемое поражение.

Militant vehicles knocked out during their failed counter attack in #Hama. T-72M1 and BMP-1s. pic.twitter.com/ZKZfddQLVO — Jason Jones (@DPRKJones) 14 РјР°СЏ 2019 Рі.

Алексей Моисеев