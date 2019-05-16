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16.05.2019
Российская газета

Они не прошли: сирийская армия отразила контратаку боевиков в Хаме

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Источник изображения: rg.ru

Сирийская армия успешно отразила контратаку бандформирований в северной части провинции Хама. В результате противник понес тяжелые потери в живой силе и бронетехнике.

В Сети появились изображения пораженного танка Т-72М1. Как видно, до активизации боевых действий террористы пытались доработать боевую машину, усилив ее бронирование установкой дополнительных металлических экранов с элементами динамической защиты. Однако им это не помогло, и "семьдесят второй" сгорел, получив попадание противотанкового боеприпаса. Экипаж, пытавшийся спасти свои жизни, был, по всей видимости, уничтожен огнем стрелкового оружия.

Бойцы правительственных войск массово применяют в ходе этой операции противотанковые управляемые ракеты, и не исключено, что часть техники была выведена из строя комплексами "Конкурс" или "Корнет".

Кроме того, по боевикам активно работает артиллерия различных калибров, а также боевые самолеты. Так, одна из потерянных мятежниками БМП и еще один танк Т-72 были подбиты с применением очень мощных боеприпасов.

Этот боевой эпизод подтверждает техническое превосходство правительственных войск над боевиками. Учитывая поддержку российских ВКС, любые подобные открытые вылазки обречены на неминуемое поражение.



Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Конкурс
Корнет
Т-72
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