США открестились от видео со взрывом F-35

Командование ВВС США выступило с заявлением по поводу видео, опубликованного PR-подразделением американской военной авиации. Ролик, иронично рассказывающий о работе боевых летчиков, назван "несовместимым с общими усилиями службы по связям с общественностью ВВС США".

Отмечен и неудачный выбор времени для показа клипа - недавняя потеря ВВС Японии истребителя F-35 по невыясненным причинам вместе с фигурирующим в ролике взрывом самолета "могут быть неверно истолкованы, особенно невоенной аудиторией", цитирует пресс-службу ВВС США The Avionist. Вина за когнитивный диссонанс возложена на авторов видео из 2-й аудиовизуальной эскадрильи с авиабазы Хилл.

Начинается двухминутный клип с изображения пилота F-35 в летном снаряжении, идущего по летному полю от своего самолета. Тот стоит из горящими покрышками - их тушат пожарные, - а затем взрывается за кадром. Этот момент особенно расстроил командование. "Поскольку программа F-35 и так является мишенью для общественной критики, кадры взрывающегося истребителя могут быть выведены из контекста", - говорится в заявлении.

Представители ВВС США предположили, что появление "неформатного" видео может быть связано с недостатком квалификации у его автора. Сценарий к клипу написан капитаном Мадлен Дженсен, занимающейся на авиабазе Хилл работой с жертвами сексуальных нападений.

Антон Валагин