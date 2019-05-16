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16.05.2019
Российская газета

США открестились от видео со взрывом F-35

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Командование ВВС США выступило с заявлением по поводу видео, опубликованного PR-подразделением американской военной авиации. Ролик, иронично рассказывающий о работе боевых летчиков, назван "несовместимым с общими усилиями службы по связям с общественностью ВВС США".

Отмечен и неудачный выбор времени для показа клипа - недавняя потеря ВВС Японии истребителя F-35 по невыясненным причинам вместе с фигурирующим в ролике взрывом самолета "могут быть неверно истолкованы, особенно невоенной аудиторией", цитирует пресс-службу ВВС США The Avionist. Вина за когнитивный диссонанс возложена на авторов видео из 2-й аудиовизуальной эскадрильи с авиабазы Хилл.

Начинается двухминутный клип с изображения пилота F-35 в летном снаряжении, идущего по летному полю от своего самолета. Тот стоит из горящими покрышками - их тушат пожарные, - а затем взрывается за кадром. Этот момент особенно расстроил командование. "Поскольку программа F-35 и так является мишенью для общественной критики, кадры взрывающегося истребителя могут быть выведены из контекста", - говорится в заявлении.

Представители ВВС США предположили, что появление "неформатного" видео может быть связано с недостатком квалификации у его автора. Сценарий к клипу написан капитаном Мадлен Дженсен, занимающейся на авиабазе Хилл работой с жертвами сексуальных нападений.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
F-35
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