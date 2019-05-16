Началось производство бронированных разведчиков "Реостат-1"

Российские десантники получили на вооружение первую партию бронированных подвижных пунктов разведки и управления огнем "Реостат-1". В части ВДВ переданы 12 машин, а до конца года будут поставлены еще 12 единиц техники.

"Реостат-1" представляет собой пункт управления батареи самоходной артиллерии ВДВ, сконструированный на базе БТР-Д. Наряду с разведкой, он обеспечивает автоматизированное определение координат целей и разрывов снарядов в любое время суток, наблюдение за полем боя, стрельбу корректируемыми боеприпасами и оценку результатов", - говорится в сообщении пресс-службы холдинга "Росэлектроника".

Бронированный разведчик укомплектован цифровыми радиостанциями и приборами наблюдения, а обработка информации и управление осуществляется с помощью портативных компьютеров.

Отметим, что первые передвижные разведпункты "Реостат" появились в советской армии еще в 1982 году. Машина комплектовалась алюминиевой противопульной броней. Экипаж от четыре до шести человек. Вес - около восьми тонн. Максимальная скорость по шоссе - 60 километров в час, по воде - девять километров. Запас хода на 500 километров.

Николай Грищенко