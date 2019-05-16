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16.05.2019
ТАСС

Орбиту МКС увеличат на 4,4 км

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ЦУП
ЦУП.
Источник изображения: ridus.ru

Маневр запланирован на 23 мая, его выполнят за счет двигателей грузового корабля "Прогресс МС-10"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Российский Центр управления полетами (ЦУП) 23 мая проведет коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС). Маневр выполнят за счет двигателей грузового корабля "Прогресс МС-10", сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ФГУП "ЦНИИмаш", в ведении которого находится ЦУП.

"Коррекция орбиты планируется на 23 мая, расчетное время включения двигательной установки корабля "Прогресс МС-10" - 18:53 мск. Двигательная установка должна проработать 1193,5 секунды (около 20 минут)", - сказали в институте.

В результате маневра средняя высота орбиты полета МКС увеличится на 4,4 км и должна составить 413,1 км, уточнили в пресс-службе.

Предыдущая коррекция орбиты проводилась 23 марта 2019 года. Тогда средняя высота полета МКС выросла на 1,2 км.

Предстоящий маневр будет осуществлен для формирования баллистических условий для полета российских транспортных кораблей, а также для посадки пилотируемого корабля "Союз МС-11". Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что посадка корабля "Союз МС-11" запланирована на 25 июня. На нем после длительной экспедиции вернется на Землю космонавт Олег Кононенко с астронавтами Энн Макклейн (NASA) и Давидом Сен-Жаком (Канадское космическое агентство). Кононенко, Макклейн и Сен-Жак отправились на орбиту на этом корабле 3 декабря 2018 года.

Запуск очередного грузового корабля "Прогресс МС-12" планируется на конец июля этого года. Старт следующего пилотируемого корабля "Союз МС-13" на 20 июля 2019 года. На этом корабле на МКС должна отправиться новая экспедиция - космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт NASA Эндрю Морган и представитель Европейского космического агентства (ЕКА) Лука Пармитано (Италия).

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Италия
Канада
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Роскосмос
ЦНИИмаш
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
Союз ПКК
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