Азербайджан произвел по российской лицензии более 100 тысяч АК-74М

Азербайджан произвел более 100 тысяч автоматов Калашникова АК-74М по российской лицензии, сообщил представитель азербайджанского оборонно-промышленного комплекса в ходе международной выставки вооружений MILEX 2019.

"На данный момент Азербайджаном выпущено по лицензии более 100 тыс. автоматов АК-74М", - цитирует ТАСС представителя азербайджанского ОПК. По его словам, производство автоматов Калашникова в стране продлится до 2021 года. "Всего предполагается выпуск около 120 тыс. единиц АК-74М", - добавил собеседник агентства.

Министерство оборонной промышленности Азербайджана с 2011 года производит 5,45-миллиметровую версию АК-74М, получившую локальное обозначение "Хазри". От базового автомата она отличается модифицированным интерфейсом установки прицельных комплексов. Автоматы АК-74М "Хазри" стоят на вооружении армии Азербайджана.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане была разработана штурмовая винтовка EM-14, созданная на базе автомата "Хазри". В сравнении с "Хазри" винтовка EM-14 получила удлиненное цевье, планку "Пикатинни" и телескопический приклад по образцу американского карабина семейства М4. Кроме того, она разработана под натовский патрон 5,56х45 мм, а не под российский 5,45x39 мм. Серийное производство EM-14 планировалось начать в 2016 году.

Выставка MILEX 2019 проходит с 15 по 18 мая в Минске.