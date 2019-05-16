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16.05.2019
Военно-промышленный курьер

Азербайджан произвел по российской лицензии более 100 тысяч АК-74М

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Модернизация автоматов АК-74 и АК-74М
Модернизация автоматов АК-74 и АК-74М.
Источник изображения: Концерн "Калашников", МО РФ

Азербайджан произвел более 100 тысяч автоматов Калашникова АК-74М по российской лицензии, сообщил представитель азербайджанского оборонно-промышленного комплекса в ходе международной выставки вооружений MILEX 2019.

"На данный момент Азербайджаном выпущено по лицензии более 100 тыс. автоматов АК-74М", - цитирует ТАСС представителя азербайджанского ОПК. По его словам, производство автоматов Калашникова в стране продлится до 2021 года. "Всего предполагается выпуск около 120 тыс. единиц АК-74М", - добавил собеседник агентства.

Министерство оборонной промышленности Азербайджана с 2011 года производит 5,45-миллиметровую версию АК-74М, получившую локальное обозначение "Хазри". От базового автомата она отличается модифицированным интерфейсом установки прицельных комплексов. Автоматы АК-74М "Хазри" стоят на вооружении армии Азербайджана.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане была разработана штурмовая винтовка EM-14, созданная на базе автомата "Хазри". В сравнении с "Хазри" винтовка EM-14 получила удлиненное цевье, планку "Пикатинни" и телескопический приклад по образцу американского карабина семейства М4. Кроме того, она разработана под натовский патрон 5,56х45 мм, а не под российский 5,45x39 мм. Серийное производство EM-14 планировалось начать в 2016 году.

Выставка MILEX 2019 проходит с 15 по 18 мая в Минске.

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Страны
Азербайджан
Россия
США
Продукция
АК-74 "Калашников"
АК-74М
Компании
Концерн Калашников
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