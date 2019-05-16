Россия нашла способ не опасаться санкций при продаже оружия

Правительство своим постановлением № 586 от 10 мая упростило порядок перепродажи российских вооружений их первичными покупателями в третьи страны.

"Ведомости" сообщают, что реэкспорт российского оружия разрешался и ранее, но до сих пор страна, которая получала его из вторых рук, должна была представлять Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) такой же сертификат конечного пользователя, как и "первичный" импортер. В сертификате покупатель обязуется не перепродавать оружие без разрешения Москвы. Таким образом, импортер формально подтверждал, что в конечном итоге приобретает оружие у России.

Теперь же будет достаточно, если третья страна предоставит сертификат непосредственному поставщику, а он лишь уведомит Россию, что покупатель обещает не передавать оружие дальше.

В пояснительной записке к документу прямо говорится, что его появление вызвано антироссийскими санкциями: "Иностранные государства выражают заинтересованность в покупке российской продукции военного назначения, но, опасаясь попасть под санкции, отказываются от ее закупки". Проблема возникла после того, как в августе 2017 г. в США был принят закон CAATSA, предусматривающий возможность введения санкций против любых стран - импортеров российских вооружений.

Экспорт - важнейшая составляющая доходов российского оборонного комплекса: с 2013 г. ежегодные продажи оружия составляют $15 -16 млрд, портфель заказов на конец 2018 г. достиг $55 млрд.

Российская политика в отношении контроля за пользователями российского оружия ужесточалась после того, как в ходе войны Израиля с ливанским движением "Хезболла" в 2005 г. израильские войска захватили противотанковые комплексы "Корнет", которые ранее были поставлены Россией в Сирию. В 2006 г. правительство приняло постановление, согласно которому ФС ВТС получила право включать при заключении контрактов на поставку легкого и стрелкового оружия пункты, позволяющие проводить инспекции для проверки наличия проданных вооружений у покупателя.