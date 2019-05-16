"У него дифферент или крен": эксперт оценил украинский катер

У новых десантных катеров Украины нашли крен

Стоящие на вооружении Украины десантно-штурмовые катера проекта "Кентавр" на практике оказались не так хороши, как на бумаге, заявил украинский военный эксперт. По его словам, у судна есть дифферент или крен. Сейчас катер проходит дооснащение, чтобы соответствовать заданным стандартам. Причем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал "Кентавры" "полностью соответствующими лучшим мировым образцам".

Руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут рассказал телеканалу UMN о множестве недостатков, обнаруженных у десантно-штурмовых катеров проекта "Кентавр" ВМС Украины.

"Катер, который есть в теории, в характеристиках на бумаге, в макете, который испытывают в специальном бассейне, - это одно… Получается, что он должен стоять ровно, а у него дифферент какой-то или крен. В теории это все может быть хорошо, ходить, быстрое, скоростное. А на практике - что-то с чем-то не работает, что-то не бьет, и вопросы, вопросы, вопросы", - заявил эксперт.

Он отметил, что "Кентавры" на сегодняшний день проходят определенное дооснащение, чтобы прийти в соответствие со всеми заданными и ожидаемыми тактико-техническими параметрами.

При этом качество изготовления катеров крайне низкое, так как есть много конструктивных вопросов, признал специалист.

В составе украинских ВМС на данный момент находятся два десантно-штурмовых катера проекта 58503 "Кентавр-ЛК", которые были построены на киевском судостроительном заводе "Кузня на Рыбальском" ("Ленинская кузня"). Еще одно такое судно было заложено там же в начале февраля этого года. Катера призваны усилить Азовскую флотилию ВМСУ для оказания противодействия "российскому агрессору".

Головной десантно-штурмовой "Кентавр" был спущен на воду 14 сентября прошлого года. Второе такое судно оказалось на воде уже спустя неделю.

"Кентавр", предназначенный для десантирования взвода морской пехоты со штатным стрелковым вооружением, может вместить на своем борту 32 человека, а его экипаж составляет пять человек. У ходовой рубки, моторного отсека и десантного отделения противопульное бронение. Катер оборудован двумя водометами новозеландского производства. Он способен развить скорость до 50 узлов (около 93 км/час). На 11 узлах (порядка 20 км/ч) он может проплыть до 500 миль. Его автономность составляет пять суток, водоизмещение полное - 47 т.

На вооружении "Кентавра" находятся два боевых модуля, состоящих из пулемета (7,62 мм или 12,7 мм) и автоматического гранатомета (30-40 мм стандарта НАТО), а также две пусковые установки реактивной системы залпового огня с неуправляемыми реактивными снарядами С-8. Кроме того, катер располагает морскими минами.

Как утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, эти катера "полностью соответствуют лучшим мировым образцам".

Между тем, украинский флот продолжает наращивать свою мощь за счет приема на вооружение новой техники. 23 апреля в пресс-службе ВМСУ сообщили о спуске на воду нового разведывательного корабля специального назначения. Технику спускали на "Кузне на Рыбальском".

"За всю историю Украины не так много было примеров, когда спускались на воду мощные бронированные катера, десантные катера, а сегодня средний разведывательный корабль, аналога которому нет на Украине - по оснащению и возможностям выполнять задания. Это огромный прорыв", - заявил министр обороны Степан Полторак, который заверил, что новая техника пойдет на вооружение ВМС.

По данным "Украинского военного портала", разведывательный корабль является переделанным траулером проекта 502ЭМ "Эгет". В пресс-службы уточнили, что длина корабля составляет 54,8 м, ширина - 9,8 м, водоизмещение - 1220 т, скорость - 11,6 узла, а автономность - 28 дней. Экипаж судна составляет 29 человек.

Разведывательные корабли этого класса могут вести телеметрическую и радиотехническую разведку, идентифицировать и классифицировать источники электромагнитного излучения, измерять физические поля, составлять акустические и электромагнитные "портреты" кораблей и подводных лодок, а также следить за перемещением судов противника.

О намерении Минобороны Украины в 2019 году ввести разведывательный корабль в состав ВМС Полторак сообщил в ходе рабочей поездки в Одесскую область. Помимо корабля украинский флот получит также новый ракетный комплекс, заверил он.

"На следующий год мы планируем продолжить повышение боевых возможностей Военно-морских сил за счет того, чтобы завершить строительство и поставку двух малых бронированных артиллерийских катеров и одного десантно-штурмового типа "Кентавр". Мы должны завершить модернизацию фрегата "Сагайдачный", строительство и ввод в состав ВМС разведывательного корабля", - отметил глава Минобороны.

По его словам, финансовый ресурс для обновления и модернизации ВМСУ на текущий год будет измеряться "уже не в сотнях миллионов гривен, а в миллиардах".

Украинская сторона также рассматривает возможность закупки у иностранных партнеров отдельных видов и типов мощных катеров для выполнения ими отдельных задач на море, сообщил Полторак.

Лидия Мисник