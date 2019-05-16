Россия подтвердила готовность к модернизации военной техники Белоруссии

Россия готова к модернизации очередной партии основных боевых танков Т-72 Вооруженных сил Белоруссии до уровня Т-72Б3, предыдущая партия была передана Минобороны РБ в конце 2018 года. Об этом сообщили в службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) рамках 9-й международной выставки вооружений MILEX 2019, проходящей в Минске.

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Представитель ФСВТС сообщил, что Россия проводит модернизацию стоящих на вооружении белорусской армии танков Т-72 до уровня Т-72Б3 на мощностях УВЗ. Предыдущая партия была передана белорусским военным в ноябре прошлого года и в настоящее время прорабатывается вопрос о модернизации еще одной партии танков.

В оборонном ведомстве Белоруссии отметили, что к настоящему времени Сухопутные войска РБ получили 15 модернизированных танков Т-72Б3 образца 2016. Машины получили обновленную силовую установку, орудие повышенной мощности и точности, а также современный прицельный комплекс. Также танки оснастили системой динамической защиты "Контакт". Предполагается отправить в Россию еще десять машин для проведения модернизации.

Кроме того Россия подтвердила готовность провести техническое обслуживание и модернизацию белорусских военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5-1 и боевых Ми-24П и поставить новые партии вертолетной техники при поступлении соответствующего обращения.

На сегодняшний день в ВС Белоруссии стоят на вооружении 12 военно-транспортных Ми-8МТВ-5-1 и несколько десятков советских боевых Ми-24П.

В свою очередь Минобороны Белоруссии заявило об интересе в приобретении в России партии многоцелевых боевых самолетов Су-30СМ, радиолокационных комплексов, стрелкового вооружения, запасного имущества и принадлежностей к зенитному, ракетному и радиолокационному вооружению, а также бронетанковой и авиационной техники.