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16.05.2019
Lenta.ru

Су-34 сбросил мощнейшую бомбу

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fighter_bomber_ / YouTube

Сброс многофункциональным сверхзвуковым истребителем-бомбардировщиком ВКС России Су-34 корректируемой полуторатонной бомбы КАБ-1500ПР с лазерным наведением попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал в Instagram пользователь fighter_bomber_.

В подписи к видео КАБ-1500ПР называется "самой мощной из стоящих на вооружении управляемых бомб".

В январе fighter_bomber_ выложил ролик, в котором показано применение Су-34 ракеты Х-35 во время операции в Сирии. Тогда пользователь отметил, что "ракета Х-35 задумывалась как противокорабельная со злой АРГСН [активной радиолокационной головкой самонаведения] и обратной связью с носителем", однако "потом конструкторские умищи подумали и запилили ее в таком исполнении, как на видео".

В ноябре прошлого года пользователь назвал российский истребитель пятого поколения Су-57 с нанесенными на корпус возле кабины пилота восемью звездами "личинкой самолета" и "петушней".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
ПАК ФА
Су-34
Х-35
Проекты
Истребитель 5 поколения
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