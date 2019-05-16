Генерал оценил планы Минобороны по борьбе с "иконостасами" у военных

"Готовящиеся изменения считаю правильными", – заявил газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Александр Горьков, комментируя намерение Минобороны ограничить количество наград на парадной форме военнослужащих в России десятью государственными орденами и медалями.

"Это правильное решение, потому что сейчас принято навешивать на себя все возможные награды. Но носить нужно только официальные – от Министерства обороны, государственные, а также ведомственные – например, от МВД или ФСБ. А так, чтобы все подряд надевать на парадную форму – к 100-летию Ленина, к юбилею ВЛКСМ и так далее, – такого быть не должно", – сказал генерал-лейтенант, начальник зенитных ракетных войск ВВС России в 2000-2008 годах Александр Горьков.

По его словам, такое решение позитивно скажется на имидже Вооруженных сил.

"Если убрать этот "нижний этаж" из медалей, оставив только официальные награды, тогда и личность военнослужащего будет совсем по-другому выглядеть. Особенно в глазах тех, кто в этом разбирается", – продолжил собеседник.

"Для тех же, кто не участвовал в боевых действиях – существуют награды за выслугу лет от Минобороны, юбилейные ведомственные медали. Потому я расцениваю инициативу положительно" – резюмировал Горьков.

Ранее стало известно, что Минобороны намерено изменить правила ношения наград на парадной форме: военнослужащим разрешат носить на парадной форме только десять государственных орденов, медалей и других ведомственных геральдических знаков.

"Это нововведение станет способом борьбы с так называемыми иконостасами, когда военнослужащие прикрепляют к форме десятки неизвестных медалей", – пишут "Известия", добавляя, что введение новых правил станет заключительным этапом формирования нового облика парадной одежды, за основу которой взята форма Парада Победы 1945 года.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что до июня 2022 года военнослужащим перестанут выдавать шерстяные пилотки и шапки-ушанки. Военным будут выдавать шапки, полковникам, генералам – шапки меховые, капитаны первого ранга и адмиралы ВМФ России получат каракулевые шапки без козырька, следует из текста постановления.

Позже в Минобороны пояснили, что шапки-ушанки не перестанут выдавать, изменится лишь название головных уборов.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Иван Абакумов