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16.05.2019
Российская газета

Фрегат "Адмирал Горшков" заправится у США

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" продолжает движение в центральную часть Тихого океана. Планируется, что он сделает остановку в районе Гавайских островов.

Как сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, остановку в районе Гавайев экипаж сделает для пополнения запасов от танкера "Кама". Он входит в состав отряда кораблей, но идет с небольшим опережением. В отряде также спасательный буксир "Николай Чикер" и многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус".

Кстати, в Тихом океане экипаж фрегата "Адмирал Горшков" уже провел учение. Он отразил нападение противника с воздуха и поразил быстроходные надводные цели с помощью артиллерийских стрельб из установки А-192.

Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. Для него это первый поход. Корабли уже преодолели более 16,5 тысячи морских миль, выполнили несколько общекорабельных учений. "Адмирал Горшков" принял участие в мероприятиях по случаю 70-летия военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая. День Великой Победы моряки-североморцы встретили во Владивостоке.


Светлана Цыганкова

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Страны
Китай
США
Продукция
А-192
Адмирал Горшков
Проекты
22350
23120 Эльбрус
Военные учения
СФ
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