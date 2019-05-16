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16.05.2019
Российская газета

Подразделения ПВО России опробовали дальнобойные радары

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Источник изображения: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Военнослужащим Центрального военного округа удалось на треть увеличить дальность обнаружения крылатых ракет. Достичь этого, как рассказал командующий войсками генерал-полковник Александр Лапин, получилось за счет новых мобильных радиолокационных станций. Свою эффективность они доказали на апрельских учениях, которые прошли на астраханском полигоне Капустин Яр.

"Применение новых мобильных РЛС, которые поступили в войска ПВО округа, и маневренных разведывательно-огневых групп в составе зенитных ракетных комплексов ("Бук-М2" и "Тор М1"), и пушечных ("Панцирь-С1") позволило повысить дальность обнаружения крылатых ракет почти до 65 километров", - цитирует генерала пресс-служба.

Отметим, что парк РЛС округа пополнили станции "Подлет-К1", "Ниобий-СВ" и "Небо-СВУ". Так, станция "Ниобий-СВ", по некоторым данным, может одновременно сопровождать до 300 как аэродинамических (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты), так и баллистических (боевые блоки ракет) целей, в том числе созданных по технологии "стелс". Другими словами, оказавшись на радаре этой РЛС, самолеты-невидимки перестанут быть таковыми и превратятся в объект ракетного удара.

Участие в проверке боеготовности войск ПВО в Астраханской области принимали участие около трех тысяч военных из подразделений, дислоцированных на территории округа - в Сибири, на Урале и в Поволжье.

"В ходе боевых стрельб уничтожено 24 из 26 ракет-мишеней, эффективность ПВО составила 92 процента, что соответствует критерию "надежная", - подчеркнул командующий.


Татьяна Воробьева

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Бук-М2
Небо РЛК
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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1 комментарий
№1
16.05.2019 14:02
Ребята , ну как это РЛС стали дальнобойными ?
Тем более , что на фото Подлет-К1
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