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16.05.2019
ТАСС

Главная оружейная выставка Белоруссии открывается в Минске

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Элементы белорусского ЗРК С-125-2БМ
Элементы белорусского ЗРК С-125-2БМ "Алебарда" в экспозиции оборонной выставки MILEX-2014 в Минске, июль 2014 года.
Источник изображения: ОАО "Алевкурп"

Россию на ней будут представлять более 40 предприятий и компаний

МИНСК, 15 мая. /ТАСС/. Одна из самых крупных выставок вооружений и военной техники в Восточной Европе "Милекс-2019" (MILEX 2019) открывается 15 мая в Минске. Как сообщили ТАСС в организационном комитете салона, нынешняя выставка станет девятой по счету.

"На "Милекс-2019" свои экспозиции развернут около 170 организаций из 10 государств, представляющих крупнейших производителей и экспортеров оборонной продукции и услуг из Белоруссии, России, Германии, Италии, Казахстана, Китая и других стран. Отдельным стендом будут представлены возможности государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)", - проинформировали в оргкомитете.

Впервые в выставке примут участие оборонно-промышленные компании из Сербии и Южно-Африканской Республики, а также Министерство оборонной промышленности Азербайджана. Организаторы "Милекс-2019" отметили, что Белоруссия станет крупнейшей страной - участницей выставки. "Самые масштабные экспозиции развернут Белоруссия (более 80 экспонентов), Россия, которую будут представлять более 40 ведущих оборонных, научных и производственных предприятий и компаний, Казахстан (семь оборонных компаний) и Китай (три компании)", - проинформировали представители оргкомитета.

Общая площадь выставки "Милекс-2019" составит 8 тыс. кв. м в выставочных павильонах и 10 тыс. кв. м на открытой статической экспозиции. В ходе салона будет представлено более 300 белорусских образцов вооружения и военной техники, из которых более 100 демонстрируются впервые. "Среди проектов, которым уделяется приоритетное значение, можно назвать средства огневого поражения, системы комплексного противодействия высокоточному оружию, средства подвижности, беспилотные авиационные комплексы и боевые геоинформационные системы", - сообщили представители организатора салона.

Как подчеркнули в оргкомитете, салон посетят 59 официальных делегаций из 35 стран. "Впервые в работе "Милекс-2019" планируют участвовать официальные делегации Бахрейна, Болгарии, Замбии, Зимбабве, Лаоса, Чехии и Эритреи", - отметили представители организации салона.

Российское участие

Как сообщили в российской компании-спецэкспортере АО "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех), общая площадь российской экспозиции на выставке "Милекс-2019" составит более 500 кв. м. "На ней свою продукцию представят восемь крупнейших российских холдинговых предприятий оборонной промышленности, в том числе АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", АО "НПК "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех"), АО "НПК "Техмаш (входит в госкорпорацию "Ростех")", - проинформировали в "Рособоронэкспорте".

На стенде российской компании-спецэкспортера будет представлено более 220 образцов продукции военного назначения, в том числе модели учебно-боевого самолета Як-130, танка Т-90С, боевой машины поддержки танков БМПТ и зенитных ракетных комплексов "Бук-М2Э" и "Тор-М2КМ".

Военно-техническое сотрудничество РФ и Белоруссии

В преддверии выставки глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что объем сотрудничества "Рособоронэкспорта" с белорусскими организациями ВПК начиная с 2001 года превышает $1 млрд. По его словам, это свидетельствует, что Россия и Беларусь являются стратегическими партнерами в военной и военно-технической областях.

В начале мая Вооруженным силам Белоруссии была передана очередная партия учебно-боевых самолетов Як-130 в рамках договора между Министерством обороны республики и российским ПАО "Научно-производственная корпорация "Иркут". Первую партию данных самолетов ВВС Белоруссии получили в 2015 году, через год были поставлены еще четыре учебно-боевые машины.

В Минобороны республики добавили, что в 2019 году планируют получить новые РЛС "Сопка" и "Противник-ГЕ", а также продолжить модернизацию танков Т-72 до уровня Т-72Б3М.

Деловая программа

Организаторы выставки сообщили, что в этом году на "Милекс-2019" рассчитывают на заключение новых больших контрактов на полях форума.

"По итогам выставки "Милекс-2017" было заключено 35 контрактов. Надеемся, что "Милекс-2019" не станет исключением", - рассказали организаторы, отметив, что темп роста белорусского экспорта продукции военного назначения и услуг за последние 5 лет составил почти 180%.

Также во время работы выставки 16 и 17 мая пройдут заседания Делового совета при Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ и Координационного совета уполномоченных органов государств - членов ОДКБ по вопросам рекламно-выставочной деятельности.

В период с 16 по 17 мая в Национальной библиотеке пройдет восьмая Международная научная конференция по военно-техническим проблемам, проблемам обороны и безопасности, использованию технологий двойного применения MILEX.INNOVATIONS-2019. Участие в ней примут порядка 400 представителей научных учреждений, НПО и конструкторских бюро, а также руководители, ученые и специалисты из Белоруссии, России и КНР.

В этом году выставка "Милекс-2019" продлится с 15 по 18 мая.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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