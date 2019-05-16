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16.05.2019
ЦАМТО

Белоруссия разработала новый ЗРК средней дальности "Бук-МБ3К"

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ЗРК «Бук-МБ»
ЗРК средней дальности «Бук-МБ» ВС Азербайджана.
Источник изображения: azeryarmy.livejournal.com

ЦАМТО, 15 мая. Новый ЗРК средней дальности "Бук-МБ3К" разработан белорусским военно-промышленным комплексом, соответствующая информация размещена в официальном издании выставки вооружений MILEX-2019, передает "РИА Новости".

"На белорусском предприятии НПООО "ОКБ ТСП" создан новый ЗРК средней дальности "Бук-МБЗК", который по своим разведывательным, огневым и маневренным возможностям не уступает современным аналогичным ЗРК средней дальности, а по соотношению эффективность/стоимость является весьма привлекательным для целого ряда стран, не являющихся производителями вооружения такого класса", – говорится в материале.

Основными особенностями нового ЗРК являются высокая надежность и улучшенные эксплуатационные характеристики. ЗРК "Бук-МБЗК" способен обеспечить обнаружение и перехват всех типов маневрирующих аэродинамических целей от беспилотных летательных аппаратов до крылатых ракет. При этом комплекс способен одинаково эффективно действовать в условиях активного огневого и радиоэлектронного противодействия. Максимальная дальность обнаружения целей типа истребитель составляет 130 км, отмечает агентство.

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Страны
Белоруссия
Продукция
Бук-M3
Проекты
БПЛА
Бук ЗРК
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