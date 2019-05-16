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16.05.2019
Российская газета

Директор Росгвардии договорился о сотрудничестве с турецкими коллегами

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Источник изображения: пресс-служба Росгвардии

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующий войсками нацгвардии генерал армии Виктор Золотов во время официального визита делегации в Турецкую Республику встретился с министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу и главнокомандующим войсками жандармерии генералом армии Арифом Четином.

Они обсудили различные вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, договорились о совместной подготовке кадров, об обмене опытом в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Росгвардейцы познакомились со структурой и задачами войск жандармерии Турции, понаблюдали за работой оперативного пункта управления. Турецкие коллеги продемонстрировали гостям из России работу системы сбора информации о различных происшествиях в стране и возможности штаба при управлении войсками.


Михаил Фалалеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Компании
Росгвардия
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