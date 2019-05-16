Директор Росгвардии договорился о сотрудничестве с турецкими коллегами

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующий войсками нацгвардии генерал армии Виктор Золотов во время официального визита делегации в Турецкую Республику встретился с министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу и главнокомандующим войсками жандармерии генералом армии Арифом Четином.

Они обсудили различные вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, договорились о совместной подготовке кадров, об обмене опытом в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Росгвардейцы познакомились со структурой и задачами войск жандармерии Турции, понаблюдали за работой оперативного пункта управления. Турецкие коллеги продемонстрировали гостям из России работу системы сбора информации о различных происшествиях в стране и возможности штаба при управлении войсками.

Михаил Фалалеев