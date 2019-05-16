Россия готова модернизировать белорусские боевые и военно-транспортные вертолеты

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству уточнили, что пока подобных запросов от белорусской стороны не поступало

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Россия готова провести техническое обслуживание и модернизацию белорусских военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5-1 и боевых Ми-24П и поставить новые партии вертолетной техники. Об этом ТАСС в ходе 9-й международной выставки вооружений MILEX 2019, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"При поступлении соответствующего обращения на поставку новых вертолетов и ремонт/модернизацию ранее поставленной техники оно будет незамедлительно рассмотрено", - сообщили в ведомстве, уточнив, что пока подобных запросов от белорусской стороны не поступало.

В ФСВТС отметили готовность приступить к ремонту и модернизации белорусских вертолетов и поставке Минску новых машин в случае соответствия заявки установленным требованиям.

Вооруженные силы Белоруссии применяют 12 военно-транспортных вертолетов российского производства Ми-8МТВ-5-1 и несколько десятков советских боевых Ми-24П.

Выставка MILEX 2019 проходит с 15 по 18 мая в Минске.