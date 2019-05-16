Россия модернизирует очередную партию танков для Белоруссии

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству уточнили, что речь идет об основных боевых танках Т-72

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Россия проведет модернизацию очередной партии основных боевых танков (ОБТ) Т-72 в интересах Вооруженных сил Белоруссии. Об этом ТАСС в ходе 9-й международной выставки вооружений MILEX 2019, проходящей в Минске, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"Ранее модернизированные машины были поставлены Минску в ноябре 2018 года. В настоящее время прорабатывается вопрос о модернизации еще одной партии танков в интересах Министерства обороны Республики Беларусь (РБ)", - сообщили в ФСВТС.

В свою очередь в Сухопутных войсках РБ ТАСС сообщили, что к настоящему времени завершена модернизация 15 танков Т-72Б до уровня Т-72Б3 образца 2016 года в интересах белорусского оборонного ведомства. "Предполагается модернизация еще 10 машин", - проинформировал источник. По его словам, модернизированные танки Т-72Б3 будут наиболее современными и эффективными ОБТ белорусской армии.

Выставка MILEX 2019 проходит с 15 по 18 мая в Минске.