Американцы продали "Страйкеры" Таиланду

Американцы начали распродавать свои бронетранспортёры. Вчера, 14 мая, портал armyrecognition.com сообщил о том, что армия Таиланда первой получит 60 американских бронетранспортёров M1126 Stryker.

В рамках контракта ВС Таиланда закупят 37 бронетранспортёров M1126 Stryker из запасов американской армии. Машины будут доставлены в Таиланд после капитального ремонта. Кроме того, американцы обеспечат экспортируемые "Страйкеры" ангарами, вооружением, системами связи, запасными частями, а также предоставят техническое обслуживание.

Бронетранспортёр M1126 Stryker. Источник изображения: pinterest.com

Стоимость сделки оценивается в $80 млн. Кроме того, американцы подарят Таиланду ещё 23 бронетранспортёра. Таким образом, общее число M1126 Stryker, переданных в Таиланд, составит 60 единиц.

Stryker — семейство колёсных боевых бронированных машин, разработанных и производимых американской компанией General Dynamics Land Systems. Бронетранспортёры Stryker поступили на вооружение американской армии в 2003 году. Боевая машина вмещает двенадцать человек, включая трёх членов экипажа. На базе Stryker созданы колёсный танк M1128 Mobile Gun System, мобильный миномёт M1129 Mortar Carrier и более десятка других разновидностей боевых, инженерных и вспомогательных машин. В Минобороны США намерены эксплуатировать "Страйкеры" как минимум до 2030 года.