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16.05.2019
Lenta.ru

Раскрыта готовность второго носителя "Посейдонов"

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Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Новости

Второй штатный носитель подводных беспилотных аппаратов "Посейдон" спустят на воду весной 2020 года, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Второй штатный носитель "Посейдонов" — подлодку "Хабаровск" (проект 09851) — планируется спустить на воду весной 2020 года", — сказал собеседник.

По его словам, субмарину военные получат в 2022 году, когда будут завершены необходимые испытания. "Боекомплект "Посейдонов" на "Хабаровске" составит шесть аппаратов", — добавил источник.

Первый штатный носитель "Посейдонов", атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 "Белгород", спущена на воду в "Севмаше" (Северодвинск) в апреле.

В марте сообщалось, что "Посейдон" будет протестирован в "практическом варианте", что небезопасно.

В феврале Минобороны представило первое видео полигонных испытаний "Посейдона".

В том же месяце стало известно, что заводские ходовые испытания "Посейдона", предполагающие спуск беспилотника в море с берегового стенда, начнутся летом.

В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта "Статус-6", в рамках которого создается "Посейдон", устройством "Судного дня".

Официально ядерный подводный беспилотник представили в марте 2018 года. Тогда же торпеда получила название "Посейдон". Первоначально оружие массового поражения, известное с ноября 2015 года, именовалось "Статус-6".

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Страны
Великобритания
Компании
Севмаш
Проекты
2020-й год
БПЛА
Статус-6
Ядерный щит
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