"Вертолеты России" передали ГТЛК три Ми-8АМТ

ЦАМТО, 15 мая. Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга "Вертолеты России" (входит в ГК Ростех) передал Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) три Ми-8АМТ.

По контракту с лизинговой компанией до конца 2019 года завод поставит заказчику еще 9 таких вертолетов, а в 2020 году планируется передача 7 Ми-8АМТ.

Поставленные вертолеты будут использоваться в Красноярском крае и Вологодской области, в том числе для оказания экстренной медицинской помощи. С 2017 года У-УАЗ поставил ГТЛК уже 33 вертолета Ми-8АМТ, которые используются санитарной авиацией в 13 российских регионах.

"Санитарные Ми-8АМТ сегодня уже работают в Иркутской области, Забайкальском крае, Туве, Хакассии и других регионах. Мы готовы и дальше наращивать поставки медицинских вертолетов этого и других типов, чтобы программа развития санитарной авиации охватывала все новые регионы нашей страны, способствуя решению одной из ключевых задач в рамках Национального проекта "Здравоохранение" – доведению доли пациентов, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, до 90%" – отметил генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский.

Ми-8АМТ оснащен двигателями ТВ3-117ВМ и усиленной трансмиссией. Надежную навигацию на вертолете обеспечивает БМС-индикатор, работающий с системами позиционирования GPS и ГЛОНАСС. Транспортные возможности вертолета обеспечивают перевозку до 23 служебных пассажиров на откидных сиденьях, а также перевозку грузов массой до 4 т внутри грузовой кабины.

Ранее генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявлял, что развитие санитарной авиации является одной из приоритетных задач Госкорпорации. В 2017 году корпорация выступила с инициативой создания Национальной службы санитарной авиации (НССА) – единого оператора, оказывающего авиационные услуги по экстренной транспортировке пациентов на всей территории РФ. Идея была поддержана президентом России и правительством РФ. В соответствии с подписанными контрактами, к 2021 году "Вертолеты России" поставят НССА 104 вертолета Ансат и 46 Ми-8 в медицинской комплектации. Более 70 машин планируется произвести и поставить уже в этом году.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".