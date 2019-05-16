Россия начала выполнение контракта на поставку истребителей Су-30СМ Белоруссии

В ФСВТС отметили, что поставка авиатехники будет осуществляться в строгом соответствии с условиями контракта после получения авансовых платежей от Белоруссии

МИНСК, 15 мая. /ТАСС/. Россия приступила к выполнению соглашения, предусматривающего поставку Белоруссии партии многоцелевых истребителей Су-30СМ. Об этом ТАСС в ходе 9-й международной выставки вооружений Milex 2019, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.

"В настоящее время контракт на поставку самолетов Су-30СМ в интересах Министерства обороны Республики Беларусь находится в стадии реализации", - проинформировали в ФСВТС. "Поставка авиатехники будет осуществляться в строгом соответствии с условиями контракта после получения авансовых платежей от белорусской стороны", - заверили в службе.

В июне 2017 года глава ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщил о заключении с Белоруссией контракта на поставку истребителей Су-30СМ.

Су-30СМ (серийный, модернизированный) - двухместный сверхманевренный истребитель поколения 4++. Оснащен двумя двухконтурными форсированными турбореактивными двигателями с управляемым вектором тяги АЛ-31ФП. Боевой радиус самолета составляет 1500 км, продолжительность полета без дозаправок - 3,5 часа.

Выставка Milex 2019 проходит с 15 по 18 мая в Минске.