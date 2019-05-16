Франция передала ВС Ливана новую партию самоходных ПТРК VAB HOT "Мефисто"

ЦАМТО, 15 мая. Командование Вооруженных сил Ливана объявило о состоявшейся 10 мая в порту Бейрута церемонии приемки новой партии военной техники, безвозмездно переданной Францией.

Передача техники осуществляется в рамках плана укрепления сотрудничества между вооруженными силами двух стран.

Как сообщается, в состав пакета вошли самоходные противотанковые комплексы VAB HOT "Мефисто" (Mephisto), контейнеры с запасными частями для бронемашин и компьютерная техника. По информации французского посольства в Бейруте, ВС Ливана получили 10 дополнительных VAB HOT, тренажеры и другое оборудование.

Это уже третья партия военной техники, переданная Францией ВС Ливана. Как сообщал ЦАМТО, поставка техники осуществляется в рамках пакета помощи, о предоставлении которой заявил в ходе визита в Ливан в апреле 2016 года тогдашний президент Франции Франсуа Олланд.

На базе Кфар Шима 29 мая 2017 года состоялась церемония безвозмездной передачи ВС Ливана первой партии VAB HOT "Мефисто". В ходе мероприятия ВС Ливана получили 2 комплекса VAB HOT "Мефисто" из наличия и три ББМ VAB в состоянии "как есть", 48 ПТУР HOT-2, а также 10 служебных собак. 27 ноября 2018 года были поставлены еще 10 единиц VAB HOT "Мефисто", 96 ПТУР HOT-2, а также комплект запасных частей.

В общей сложности ВС Ливана должны были получить 25 ББМ VAB, часть из которых будет использована в качестве источника запчастей.

VAB HOT "Мефисто" является одной из версий ББМ VAB с колесной формулой 4x4. Бронемашина массой 13,25 т оснащена выдвижной пусковой установкой "Мефисто" с четырьмя готовыми к пуску ПТУР HOT (дальность поражения цели до 4 км) и 7,62-мм пулеметом. Перезаряжание ПУ может осуществляться расчетом без необходимости выхода из ББМ. Еще 12 ракет HOT размещаются внутри корпуса. Расчет машины – 4 человека.

Пуск ПТУР HOT также может осуществляться в борта вертолетов SA-342L "Газель" ВС Ливана, которые ранее были переданы Бейруту Объединенными Арабскими Эмиратами.