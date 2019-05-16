Спецназ ЦВО представит Россию на международном соревновании в Казахстане

Соревнования пройдут в августе

ТАСС, 15 мая. Военнослужащие подразделений специального назначения, дислоцированные в Самарской области, представят Россию на международном соревновании разведывательных групп спецназа "Золотая сова - 2019", которое в августе пройдет в Казахстане. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ЦВО.

"Успешно прошедшие отбор в сборную команду 16 спецназовцев сегодня приступили к тренировкам в учебно-тренировочном центре Новая Бинарадка. Для их подготовки в Самарскую область прибыли высококвалифицированные специалисты по боевой подготовке, медики и психологи из штаба Центрального военного округа", - отмечается в сообщении.

Во время подготовительного периода команде предстоит совершить пеший марш общей протяженностью более 300 км, выполнить одиночные и групповые боевые стрельбы из разных видов оружия в дневное и ночное время, пройти горную подготовку и дополнительный курс на полосе препятствий, отметили в пресс-службе.

В последний раз соревнования "Золотая сова" между разведывательными группами проходили в Казахстане в 2017 году. Тогда команда из России заняла третье место.