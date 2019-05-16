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16.05.2019
Военно-промышленный курьер

Аятолла знает - войны с США не будет

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Источник изображения: vpk-news.ru

Верховный руководитель Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи исключил вероятность войны с Соединенными Штатами Америки.

"Никакой войны не будет. Иранский народ выбрал путь сопротивления", - сказал он в эфире национального телевидения.

При этом Хаменеи подчеркнул, что США стараются ослабить Иран. Он уверен, что переговоры Тегерана с нынешней американской администрацией "нанесли бы вред" Исламской Республике, передаёт иранский англоязычный канал Press TV.

Газета The New York Times сообщала, что высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил о подготовке администрацией президента Дональда Трампа "обновлённого военного плана", который предусматривает отправку до 120 тысяч американских военнослужащих на Ближний Восток в случае нападения Ирана на силы США в регионе или "ускорения Тегераном работы над ядерным оружием". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Иран
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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