Аятолла знает - войны с США не будет

Верховный руководитель Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи исключил вероятность войны с Соединенными Штатами Америки.

"Никакой войны не будет. Иранский народ выбрал путь сопротивления", - сказал он в эфире национального телевидения.

При этом Хаменеи подчеркнул, что США стараются ослабить Иран. Он уверен, что переговоры Тегерана с нынешней американской администрацией "нанесли бы вред" Исламской Республике, передаёт иранский англоязычный канал Press TV.

Газета The New York Times сообщала, что высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил о подготовке администрацией президента Дональда Трампа "обновлённого военного плана", который предусматривает отправку до 120 тысяч американских военнослужащих на Ближний Восток в случае нападения Ирана на силы США в регионе или "ускорения Тегераном работы над ядерным оружием".