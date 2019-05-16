За виртуальный полет на F-16 могут и посадить

Власти США арестовали россиянина Олега Тищенко, который ранее был задержан в Грузии и выдан американским властям.

Его, как сообщает РБК, обвиняют в вывозе из Штатов руководства по эксплуатации американских истребителей F-16 и попытке получить подобные документы по другим боевым самолетам США.

Арестовать россиянина смогли только в этом году, несмотря на то, что обвинения ему были предъявлены заочно еще 15 июня 2016 года. Обвинения ему предъявили по статьям о контрабанде из США, сговоре с целью совершить преступление, также его обвинили в нарушении законодательства об экспорте вооружений и военной техники. Своей вины россиянин не признал.

В 2011 году, говорится в документах, Тищенко написал на российском форуме, посвященном видеоиграм (россиянин их разрабатывал), что он попытался купить на eBay инструкции к F-16, но не смог получить их из-за ограничений в отношении иностранных участников торгов. Ему согласился помочь человек из Техаса: на его адрес были отправлены документы, а он затем переправил их в Москву.

Тищенко заверил его в том, что проблем не возникнет, так как инструкции устарели, а россиянину они нужны для того, чтобы понять, как работают самолеты. Техасцу также предъявили обвинения, но позднее они с него были сняты.

Также следователи настаивают, что позднее россиянин перепродал инструкции покупателям с Кипра, из Японии, Нидерландов, Австралии, Германии и Тайваня.