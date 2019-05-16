Госсекретарь США назвал встречи с Путиным "позитивным шагом вперед"

США и России необходимо "изменить траекторию отношений", а для этого нужно наладить сотрудничество, заявил после встречи в Сочи с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым госсекретарь США Майк Помпео.

"Встречи стали позитивным шагом вперед. США и Россия в прошлом уже демонстрировали, что могут сотрудничать по ключевым вопросам. Мы призывает Россию работать с нами, чтобы на благо наших наций изменить траекторию отношений", - сказал глава американской дипломатии.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что на прошедших переговорах в Сочи Москва выразила Вашингтону разочарование в связи с решением о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Ситуация на Украине и "судьба" президента Венесуэлы Николаса Мадуро на переговорах не обсуждались.

Ушаков отметил, что по итогам встречи прорыва в российско-американских отношениях пока нет.