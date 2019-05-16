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16.05.2019
Военное обозрение

Британский адмирал назвал возможный удар США по Ирану "роковой ошибкой"

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Бывший командующий ВМС Великобритании (2000-2002) лорд Алан Уэст прокомментировал нагнетание обстановки вокруг Ирана. Британский адмирал высказался по поводу информации о том, что США готовы перебросить на Ближний Восток "для противодействия Ирану" до 120 тысяч военнослужащих.

Источник изображения: topwar.ru

По словам Алана Уэста (а он также был начальником военном разведки Соединённого королевства в 1997-2000 годах), удар по Ирану станет "абсолютной катастрофой".

Адмирал британского королевского флота:

Растёт угроза конфликта. Это чрезвычайно опасно. Напомню, что ранее Иран подписал ядерное соглашение, но также свои подписи на документе поставили мы (Британия), французы, китайцы, русские и немцы.

Адмирал Уэст напоминает, что из соглашения США вышли по решению президента Трампа, и добавляет, что если в Вашингтоне решили напасть на Иран, то "это станет роковой ошибкой".

Уэст:

Первое, что может произойти после атаки на Иран, вспышки диверсионно-террористической активности по всему миру. Также Иран имеет серьёзное ракетное оружие, о чём нельзя забывать.

Тем временем в Иране заявили, что нагнетание обстановки не приведёт ни к чему хорошему в первую очередь для самих США. Тегеран напоминает, что у Европы осталось 50 суток на то, чтобы обеспечить "защиту от американских санкций". В противном случае власти Ирана отдадут приказ на окончательный выход из "ядерной сделки" и на обогащение урана.

При этом в Тегеране призвали Трампа "меньше внимания обращать на советы усача", имея в виду Джона Болтона. Считается, что именно он посоветовал Трампу выйти из договорённостей с Ираном и отправить АУГ в Персидский залив.

Из заявления советника президента Ирана, обращающегося к США:

Вы заявляли, что хотели бы заключить более выгодную сделку с нами, но похоже на то, что вместо договорённостей вы взяли курс на войну.

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Великобритания
Иран
Китай
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Франция
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Ядерный щит
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