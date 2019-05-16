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16.05.2019
Деловая газета "Взгляд"

Белоруссия заинтересовалась покупкой российских боевых самолетов

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Истребители МиГ-29
Истребители МиГ-29 ВВС Беларуси.
Источник изображения: Википедия

Минск проявляет интерес к приобретению российских боевых самолетов, радиолокационных систем и другой военной техники, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России в ходе 9-й международной выставки вооружений "Милекс – 2019" (Milex 2019).

В ведомстве рассказали, что "белорусская сторона проявляет интерес к обширному спектру вооружения и военной техники производства России", передает ТАСС.

Так, например, Минск "заинтересован в приобретении партии многоцелевых боевых самолетов Су-30СМ, радиолокационных комплексов, стрелкового вооружения, запасного имущества и принадлежностей к зенитному, ракетному и радиолокационному вооружению, а также бронетанковой и авиационной техники".

В ФСВТС отметили, что военно-техническое сотрудничество между Москвой и Минском приобретает в процессе совместной деятельности в рамках Союзного государства, Организации Договора о коллективной безопасности и Содружества Независимых Государств.

"В частности, особую важность приобретает дальнейшее строительство Региональной группировки войск и Единой региональной системы ПВО Вооруженных сил Российской Федерации и Вооруженных сил Республики Беларусь", – уточнили в службе.

Выставка "Милекс – 2019" проходит с 15 по 18 мая в Минске.

Ранее сообщалось, что Армения собралась усиленно закупать российское оружие.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Армения
Белоруссия
Россия
Продукция
Су-30
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
ФСВТС РФ
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