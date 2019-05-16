Белоруссия заинтересовалась покупкой российских боевых самолетов

Минск проявляет интерес к приобретению российских боевых самолетов, радиолокационных систем и другой военной техники, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России в ходе 9-й международной выставки вооружений "Милекс – 2019" (Milex 2019).

В ведомстве рассказали, что "белорусская сторона проявляет интерес к обширному спектру вооружения и военной техники производства России", передает ТАСС.

Так, например, Минск "заинтересован в приобретении партии многоцелевых боевых самолетов Су-30СМ, радиолокационных комплексов, стрелкового вооружения, запасного имущества и принадлежностей к зенитному, ракетному и радиолокационному вооружению, а также бронетанковой и авиационной техники".

В ФСВТС отметили, что военно-техническое сотрудничество между Москвой и Минском приобретает в процессе совместной деятельности в рамках Союзного государства, Организации Договора о коллективной безопасности и Содружества Независимых Государств.

"В частности, особую важность приобретает дальнейшее строительство Региональной группировки войск и Единой региональной системы ПВО Вооруженных сил Российской Федерации и Вооруженных сил Республики Беларусь", – уточнили в службе.

Выставка "Милекс – 2019" проходит с 15 по 18 мая в Минске.

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Наталья Ануфриева