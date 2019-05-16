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16.05.2019
Деловая газета "Взгляд"

Новые украинские катера оказались неспособны "стоять ровно"

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Источник изображения: mil.gov.ua

У десантно-штурмовых катеров проекта "Кентавр" военно-морских сил Украины выявили множество проблем, сообщил глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут в эфире телеканала UMN.

"Он (катер проекта "Кентавр" – прим. ВЗГЛЯД) должен стоять ровно, а у него дифферент какой-то или крен. В теории это все может быть хорошо, ходить, быстрое, скоростное. А на практике что-то с чем-то не работает, что-то не бьет, и вопросы, вопросы, вопросы", – приводит его слова РИА "Новости".

Украинские власти в этом году планировали направить два десантных катера "Кентавр" для "охраны и патрулирования" в Азовское море.

Военный эксперт Алексей Леонков объяснил, с какой целью Украина решила разместить на Азовском море малый бронированный артиллерийский катер и два десантных катера "Кентавр". Он заверил, что катера не помогут Киеву творить беззаконие в Азовском море, так как "российский флот, вооруженные силы и пограничники будут препятствовать различным авантюрам".

Первый катер проекта 58503 "Кентавр" спустили на воду в сентябре 2018 года. Украинские власти уверяли, что катера данного типа "полностью соответствуют лучшим мировым образцам".


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
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