Военные ЦВО увеличили дальность обнаружения крылатых ракет на треть

Этому способствовало применение новых РЛС и маневренных разведывательно-огневых групп в составе зенитных ракетных комплексов "Бук-М2", "Тор М1", пушечных - "Панцирь-С1"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военном округе (ЦВО) увеличили на треть дальность обнаружения крылатых ракет в результате апробации новых мобильных радиолокационных станций в ходе учений на полигоне Капустин Яр в Астраханской области в зимний период обучения. Об этом в среду журналистам сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"В ходе командно-штабного учения по управлению группировкой авиации и войск противовоздушной обороны апробировали применение мобильных радиолокационных станций нового парка. В их числе, станции "Подлет-К1", "Ниобий-СВ", "Небо-СВУ", поступивших в войска противовоздушной обороны округа. Применение новых РЛС и маневренных разведывательно-огневых групп в составе зенитных ракетных комплексов "Бук-М2", "Тор М1", пушечных - "Панцирь-С1" позволило повысить дальность обнаружения крылатых ракет почти на треть - до 65 км", - сказал Лапин.

Ранее командующий сообщал, что около 3 тыс. военнослужащих подразделений ПВО соединений и частей военного округа, дислоцированных в регионах Сибири, Урала и Поволжья, приняли участие в проверке боеготовности войск ПВО в Астраханской области весной этого года. В ходе боевых стрельб уничтожено было 24 из 26 ракет-мишеней, эффективность противовоздушной обороны округа составила 92%.