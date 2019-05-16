Мажилис Казахстана одобрил ратификацию договора о запрещении ядерного оружия

Нур-Султан. 15 мая. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Мажилис парламента Казахстана (нижняя палата) на пленарном заседании в среду одобрил проект закона "О ратификации Договора о запрещении ядерного оружия".

Договор был подписан в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 7 июля 2017 года с целью принятия юридически обязательного документа, устраняющего пробел в международно-правовом поле по запрету ядерного оружия.

Договор является первым в международной истории документом, который вводит юридический запрет на ядерное оружие, отметил на заседании мажилиса заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев

"Юридический запрет на ядерное оружие, то есть делегитимизация, является первым необходимым шагом на пути к его полному уничтожению. Договор прямо запрещает производство, приобретение, испытание, передачу, хранение и размещение на своей территории ядерного оружия или ядерных взрывных устройств. Также, согласно положениям документа, запрещено как использование ядерного оружия, так и применение угроз по его использованию", - заявил Ашикбаев парламентариям.

В числе важных обязательств стран-участниц Договора является недопущение любого размещения, установки или развертывания любого ядерного оружия или ядерных взрывных устройств на своей территории или в любом месте, находящемся под их юрисдикцией или контролем, отмечается в заключении комитета мажилиса по международным делам, обороне и безопасности,

Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу после его ратификации 50 государствами. В настоящее время договор подписан 70 государствами, его ратифицировали 23 страны. Для вступления договора в силу может потребоваться до 4-5 лет.

Ашикбаев подчеркнул, что принятие договора стало вынужденной мерой со стороны неядерных государств в ответ на многолетний застой в процессе ядерного разоружения и неспособность ядерных держав найти консенсус по данному вопросу.

"Несмотря на прекращение ядерных испытаний, остается актуальным вопрос разработки новых видов вооружений и средств их доставки", - сказал замминистра, отметив, что медленные темпы ядерного разоружения усугубляются "сохраняющейся ролью ядерного оружия в доктринах обеспечения национальной безопасности государств-обладателей ядерного оружия".

"В последние годы ведущие ядерные государства приняли новые программы производства, сохранения и модернизации своих ядерных арсеналов. Недавнее решение США и России о приостановлении своих обязательств в рамках договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности грозит новой гонкой вооружений в различных регионах мира", - сказал Ашикбаев.