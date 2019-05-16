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16.05.2019
Интерфакс-АВН

Фрегат "Адмирал Горшков" сделает остановку в районе Гавайев для дозаправки

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Фрегат "Адмирал Горшков" пр. 22350
Фрегат "Адмирал Горшков" пр. 22350 (б/н № 417).
Источник изображения: forum.militaryparitet.com

Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Фрегат "Адмирал Горшков", один из самых современных кораблей ВМФ России, сделает остановку в районе Гавайских островов (США), сообщили в среду в пресс-службе Северного флота РФ.

"Адмирал Горшков", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", совершает дальний поход во главе отряда кораблей в составе спасательного буксира "Николай Чикер" и многофункционального судна материально-технического обеспечения "Эльбрус".

"Корабли и суда продолжают движение в центральную часть Тихого океана. В районе Гавайских островов они сделают остановку для пополнения запасов от танкера "Кама", который идёт с небольшим опережением основной группы", - говорится в сообщении Северного флота.

По данным пресс-службы, в акватории Тихого океана "Адмирал Горшков" провёл учение по отражению нападения воздушного противника и поражению быстроходных надводных целей с помощью артиллерийской установки А-192.

Отряд во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. Для фрегата этот поход - первый в его истории. С начала дальнего похода корабль прошёл более 16,5 тысяч морских миль, выполнил несколько общекорабельных учений оборонительного характера, совершил деловые заходы в Джибути и на остров Шри-Ланка для пополнения запасов и отдыха экипажа.

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Страны
Джибути
Россия
США
Шри-Ланка
Продукция
А-192
Адмирал Горшков
Проекты
22350
23120 Эльбрус
Военные учения
Калибр КР
СФ
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