Фрегат "Адмирал Горшков" сделает остановку в районе Гавайев для дозаправки

Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Фрегат "Адмирал Горшков", один из самых современных кораблей ВМФ России, сделает остановку в районе Гавайских островов (США), сообщили в среду в пресс-службе Северного флота РФ.

"Адмирал Горшков", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", совершает дальний поход во главе отряда кораблей в составе спасательного буксира "Николай Чикер" и многофункционального судна материально-технического обеспечения "Эльбрус".

"Корабли и суда продолжают движение в центральную часть Тихого океана. В районе Гавайских островов они сделают остановку для пополнения запасов от танкера "Кама", который идёт с небольшим опережением основной группы", - говорится в сообщении Северного флота.

По данным пресс-службы, в акватории Тихого океана "Адмирал Горшков" провёл учение по отражению нападения воздушного противника и поражению быстроходных надводных целей с помощью артиллерийской установки А-192.

Отряд во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. Для фрегата этот поход - первый в его истории. С начала дальнего похода корабль прошёл более 16,5 тысяч морских миль, выполнил несколько общекорабельных учений оборонительного характера, совершил деловые заходы в Джибути и на остров Шри-Ланка для пополнения запасов и отдыха экипажа.