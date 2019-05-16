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16.05.2019
Военное обозрение

На Западе заявили, что ОПК РФ не обеспечивает запросов на модернизацию армии

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Западная служба Stratfor, позиционирующая себя в качестве негосударственной аналитической разведструктуры, публикует материал, в котором заявляет о "серьёзных проблемах, способных повлиять на российскую армию".

Источник изображения: topwar.ru

Команда аналитиков Stratfor, опубликовав доклад ещё в конце апреля, теперь развивает свою "мысль" относительно того, что "проблемы в Вооружённых силах России усугубляются" в связи с несоответствием запросов власти на военно-техническую модернизацию с возможностями российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

В очередной раз приводятся данные о сокращении объёмов производства в авиационном и аэрокосмическом секторе. Отмечено, что власти России подгоняют ОПК с целью обновления армии к 2022 году на основании ранее принятой программы, однако "многие предприятия этой сферы едва сводят концы с концами".

В материале западного частного информационно-разведывательного центра утверждается, что Россия делает ставку на стратегические вооружения – такие, как, например, "Сармат", а обычные вооружения производятся в весьма ограниченных объёмах.

Также обращается внимание на то, что Россия покинула пятёрку стран мира с наибольшими расходами на оборону. В 2018 году РФ потратила на армию и вооружения менее 50 млрд долларов.

Стоит заметить, что ранее те же западные аналитики предрекали России проблемы именно из-за "больших расходов на армию". Теперь, когда произошло снижение расходов, аналитические центры Запада анонсируют проблемы уже для российской армии.

С чем вполне можно согласиться, так это с заявлениями о проблемах на ряде предприятий ОПК. Проблемы эти связаны и с кадровым потенциалом. Многие сотрудники "старой гвардии" уходят на заслуженный отдых, а с достойной сменой зачастую возникают проблемы. И причин у этих проблем немало: от сложившихся странностей в системе образования до аспектов профильной подготовки на самих предприятиях с вопросами по уровню заработной платы. Нередко зарплата на предприятиях "выше средней по экономике региона" только на бумаге, которая уходит "наверх" в виде отчёта.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Сармат МБР
Компании
ОПК АО
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