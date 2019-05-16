БПК "Адмирал Пантелеев" "нанес" ракетный удар по кораблям противника

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев" провел ряд учений и тренировок в морских полигонах боевой подготовки залива Петра Великого, сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту, капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Экипаж БПК отрабатывал действия одиночного корабля в море по предназначению. На первом этапе базовый тральщик БТ-245 обеспечила проводку корабля за тралом при его выходе из главной базы и развёртывание в море. На переходе морем экипаж провел учение по организации противовоздушной обороны. Роли условного противника выполняла пара самолетов Су-35 армии и ПВО ВВО.

Затем БПК "Адмирал Пантелеев" во взаимодействии с катерной ракетной ударной группой в составе ракетных катеров "Р-11" и "Р-24" отработал тактику нанесения удара главным ракетным комплексом по отряду надводных кораблей.

Сейчас "Адмирал Пантелеев" продолжает выполнение задач в море.

Ольга Журман