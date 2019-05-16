Источник: сигналом от "Спектра-Р" проверяют наземные станции перед запуском "Спектра-РГ"

По данным источника, высокоинформативный комплекс радиотелескопа до сих пор передает сигнал, который регулярно принимают станции на Земле

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Сигнал радиотелескопа "Спектр-Р", который с января перестал реагировать на команды с Земли, используют для проверки наземных станций перед запуском космической обсерватории "Спектр-РГ". Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

"Сигнал, который он ["Спектр-Р"] передает, позволяет проверять работу наземных станций уже для Спектра-РГ", - отметил собеседник агентства.

По его словам, высокоинформативный комплекс радиотелескопа до сих пор передает сигнал, который регулярно принимают станции на Земле. Однако "на команды аппарат реагировать не начал, соответствующие проверки проходят раз в неделю".

Ранее о продолжении получения сигнала от "Спектра-Р" ТАСС рассказал руководитель Астрокосмического центра Физического института академии наук (АКЦ ФИАН), руководитель проекта "Радиоастрон", частью которого является "Спектр-Р", Николай Кардашев. Он подчеркнул, что окончательное решение по проекту будет принято в конце мая - начале июня.

Космический радиотелескоп "Спектр-Р" был запущен в июле 2011 года. Через три года гарантийный срок службы аппарата истек, однако было принято решение продлить его работу до конца 2019 года.

11 января стало известно, что аппарат перестал реагировать на команды с Земли. Позже удалось выяснить, что бортовые системы российского радиотелескопа "Спектр-Р" работают штатно. Этот вывод был сделан, поскольку станция приема научных данных Green Bank (США) зарегистрировала сигнал бортового радиокомплекса. Позднее этот сигнал был зарегистрирован и на российских станциях.