Гендиректор НИИ космического приборостроения сбежал за границу - газета

Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Генеральный директор Научно-исследовательского института космического приборостроения (НИИ КП, филиал Объединенной ракетно-космической корпорации; входит в госкорпорацию "Роскосмос") Юрий Яскин в апреле под предлогом командировки уехал в Европу, после чего заочно уволился с предприятия и на родину не вернулся; его поспешный отъезд связывают с аудиторскими проверками в НИИ КП, сообщает в среду газета "Коммерсант".

"В Научно-исследовательском институте космического приборостроения, разрабатывающем и производящем радиоаппаратуру и электронику, произошел беспрецедентный скандал. Как стало известно изданию, его гендиректор Юрий Яскин под предлогом командировки поехал в апреле в одну из стран Европы, откуда прислал в Россию заявление об увольнении по собственному желанию, а после был замечен в Греции. Его отъезд случился на фоне начала работы на предприятии службы внутреннего аудита "Роскосмоса"", - говорится в публикации.

О ситуации, сложившейся вокруг НИИ КП, газете рассказали два топ-менеджера предприятий оборонной промышленности. По их словам, НИИ КП являлось одним из ключевых предприятий отрасли по своему профилю. На имя гендиректора предприятия Яскина ежедневно направлялись десятки рабочих писем, но в середине апреля топ-менеджерам компаний, сотрудничающих с НИИ КП, было дано распоряжение направлять рабочую корреспонденцию на имя другого человека. Причина не называлась, поэтому в отрасли восприняли это как желание госкорпорации "Роскосмос" обновить руководство одного из ключевых НИИ, отмечается в статье.

Замена гендиректора НИИ КП произошла на фоне серьезного "разбора полетов", которым занимаются уже не только уполномоченные лица госкорпорации, но и сотрудники центрального аппарата ФСБ, сообщил изданию источник в правоохранительных органах.

По его словам, в апреле Яскин, на тот момент действующий гендиректор НИИ КП, получил разрешение на рабочую командировку в европейскую страну, для чего так называемый первый отдел, отвечающий на предприятии за соблюдение режима, выдал ему заграничный паспорт. Но по окончании согласованного срока командировки Яскин в Россию не вернулся, зато в "Роскосмос" пришло его заявление об увольнении "по собственному желанию".

В госкорпорации, не вдаваясь в подробности, факт увольнения Яскина газете подтвердили, уточнив, что он покинул свой пост 17 апреля. А 13 мая гендиректор ОРКК Андрей Жерегеля представил коллективу НИИ КП нового руководителя: им стал выходец из космической отрасли Алексей Шашков, пишет газета.

Теперь "Роскосмосу" и спецслужбам предстоит выяснить мотивы, которыми руководствовался уже бывший глава НИИ КП, находящийся сейчас, по утверждению источников издания, в Греции.

При этом, по информации источников газеты, экстренный отъезд Яскина из России произошел на фоне начала работы в НИИ КП сотрудников службы внутреннего аудита "Роскосмоса", действовавших по распоряжению гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина.