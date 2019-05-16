В Индии объяснили значение нашивок AMRAAM Dodger для пилотов Су-30МКИ

В ВВС Индии введён новый знак отличия. Речь идёт о нашивке с надписью "AMRAAM Dodger". Что она означает? Значение нашивок объясняют индийские СМИ со ссылкой на командование ВВС.

Источник изображения: topwar.ru

Нашивка в левом верхнем углу

Выясняется, что такие нашивки переданы лётчикам авиационных звеньев, участвовавшим в нанесении ударов по лагерю боевиков в пакистанском Балакоте 26 февраля и в воздушном бою с пакистанскими истребителями 27 февраля. Об этом сообщают индийские СМИ.

Надпись, как сообщается в индийских СМИ, свидетельствует о том, что против лётчиков ВВС Индии применялись ракеты AIM-120 AMRAAM американского производства, которые ранее были поставлены Пакистану "исключительно для возможного применения против террористов".

Отмечено, что новые нашивки получили пилоты самолётов Су-30МКИ, которые, как ранее утверждалось, не только смогли уклониться от пакистанских ударов ракетами класса "воздух-воздух", но и "сбили несколько из них".

Напомним, что в том воздушном противостоянии был сбит истребитель МиГ-21 индийского пилота Абхинандана Вартхамана. Он был взят в плен на пакистанской территории, а через некоторое время его вернули на Родину по решению пакистанского премьера. Примерно через пару недель нахождения в госпитале индийский офицер обратился с рапортом к командованию с просьбой снова допустить его к полётам. Об ответе командования ВВС Индии на данный момент официальных сообщений не поступало.