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16.05.2019
Российская газета

В Финляндии сообщили о проведении Россией военных инспекций в стране

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Валерий Герасимов и Саули Ниинистё
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и президент Финляндии Саули Ниинистё.
Источник изображения: © Matti Porre/Office of the President of the Republic of Finland/Handout/Lehtikuva via REUTERS

Группа российских специалистов, имеющих дипломатический статус, проводит в эти дни военные инспекции на западе Финляндии. Об этом сообщила пресс-служба финских сил самообороны, отметив, что проверки завершаются 16 мая и являются частью обычной деятельности по контролю над вооружениями.

На территории, где сейчас работают специалисты из РФ, расположены танковая бригада, бригада Пори и летный отряд Сатакунта. Здесь также сейчас проходит заключительная фаза международных военных учений сухопутных сил Arrow-19. Подобные инспекционные мероприятия проводятся в Финляндии несколько раз в год, Хельсинки, в свою очередь, тоже осуществляет их в других странах, сообщили в финском военном ведомстве.

Проверки организуются в соответствии с положениями Венского документа 2011 года, согласно которому, каждое государство - участник ОБСЕ имеет право проводить инспекции на территории любого другого члена этой организации. Цель - установить, что на указанной территории не осуществляется военная деятельность, которая требовала бы подать предварительное уведомление, в соответствии с Венским документом, пишет РИА Новости.

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Страны
Россия
Финляндия
Проекты
Военные учения
ОБСЕ
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