В Финляндии сообщили о проведении Россией военных инспекций в стране

Группа российских специалистов, имеющих дипломатический статус, проводит в эти дни военные инспекции на западе Финляндии. Об этом сообщила пресс-служба финских сил самообороны, отметив, что проверки завершаются 16 мая и являются частью обычной деятельности по контролю над вооружениями.

На территории, где сейчас работают специалисты из РФ, расположены танковая бригада, бригада Пори и летный отряд Сатакунта. Здесь также сейчас проходит заключительная фаза международных военных учений сухопутных сил Arrow-19. Подобные инспекционные мероприятия проводятся в Финляндии несколько раз в год, Хельсинки, в свою очередь, тоже осуществляет их в других странах, сообщили в финском военном ведомстве.

Проверки организуются в соответствии с положениями Венского документа 2011 года, согласно которому, каждое государство - участник ОБСЕ имеет право проводить инспекции на территории любого другого члена этой организации. Цель - установить, что на указанной территории не осуществляется военная деятельность, которая требовала бы подать предварительное уведомление, в соответствии с Венским документом, пишет РИА Новости.