На космодром Восточный доставили разгонный блок "Фрегат" для запуска ракеты-носителя

В ближайшее время туда также доставят космический аппарат "Метеор-М" № 2-2

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Разгонный блок "Фрегат" для выведения космических аппаратов на различные орбиты прибыл на технический комплекс космодрома Восточный. Об этом в среду сообщает пресс-служба филиала ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" - "Космический центр "Восточный" (КЦ "Восточный")".

"Фрегат" будет транспортирован в монтажно-испытательный корпус космических аппаратов и установлен на рабочее место для проведения дальнейших испытаний", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что в ближайшее время в КЦ "Восточный" доставят космический аппарат "Метеор-М" № 2-2, который предназначен для получения гидрометеорологических данных. На техническом комплексе все системы находятся в состоянии готовности для проведения испытаний составных частей.

По информации пресс-службы ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры", пятый пуск с космодрома Восточный будет осуществлен ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Метеор-М" №2-2.

По данным, опубликованным на официальном сайте Роскосмоса, базовый разгонный блок "Фрегат" создан для использования в составе разнотипных ракет-носителей с целью выведения космических аппаратов на различные орбиты. Используется в составе ракеты-носителя типа "Союз".

Первый в истории космодрома "Восточный" запуск ракеты-носителя состоялся в 2016 году. Всего было осуществлено четыре старта.