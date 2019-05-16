Путин осмотрел новейшую военную технику в Астраханской области

Президент РФ Владимир Путин осмотрел новейшую военную технику на военном аэродроме испытательного центра им. Чкалова в городе Ахтубинске Астраханской области.

Президент РФ Владимир Путин осмотрел новейшую военную технику на военном аэродроме испытательного центра им. Чкалова в городе Ахтубинске Астраханской области.

Ему продемонстрировали радиолокационные системы "Подлет", "Каста 2-2В", а также комплексы обнаружения "Фундамент-М" и "Валдай" и модернизированные зенитно-ракетные комплексы.

После осмотра президент пообщался с летчиками, которые пилотировали Су-57.

Вместе с Су-57 завершает испытания МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".