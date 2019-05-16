Путин осмотрел новейшую военную технику в Астраханской области
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Президент РФ Владимир Путин осмотрел новейшую военную технику на военном аэродроме испытательного центра им. Чкалова в городе Ахтубинске Астраханской области.
Президент РФ Владимир Путин осмотрел новейшую военную технику на военном аэродроме испытательного центра им. Чкалова в городе Ахтубинске Астраханской области.
Ему продемонстрировали радиолокационные системы "Подлет", "Каста 2-2В", а также комплексы обнаружения "Фундамент-М" и "Валдай" и модернизированные зенитно-ракетные комплексы.
После осмотра президент пообщался с летчиками, которые пилотировали Су-57.
Вместе с Су-57 завершает испытания МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".
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