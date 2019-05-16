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16.05.2019
Известия.ru

Путин осмотрел новейшую военную технику в Астраханской области

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Источник изображения: iz.ru

Президент РФ Владимир Путин осмотрел новейшую военную технику на военном аэродроме испытательного центра им. Чкалова в городе Ахтубинске Астраханской области.

Президент РФ Владимир Путин осмотрел новейшую военную технику на военном аэродроме испытательного центра им. Чкалова в городе Ахтубинске Астраханской области.

Ему продемонстрировали радиолокационные системы "Подлет", "Каста 2-2В", а также комплексы обнаружения "Фундамент-М" и "Валдай" и модернизированные зенитно-ракетные комплексы.

После осмотра президент пообщался с летчиками, которые пилотировали Су-57.

Вместе с Су-57 завершает испытания МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Каста-2
Кинжал БР
МиГ-31
ПАК ФА
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
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