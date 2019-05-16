В Амурское объединение ВВО впервые поступили охранные комплексы "Мурена-2"

Военные уже приступили к оборудованию комплексами охраняемых объектов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 мая. /ТАСС/. Новейшие комплексы охраны "Мурена-2" впервые встали на защиту объектов общевойсковой армии Восточного военного округа, сообщила в среду журналистам пресс-служба ВВО.

"На защиту объектов общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, впервые встали новейшие комплексы охраны "Мурена-2", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в основе комплекса стоят высокочувствительные вибродатчики, из которых создается высокозащищенная зона, устанавливаемая по периметрам охраняемого объекта. Вся охраняемая зона управляется автоматизированной компьютерной системой, которая исключает ошибки от внешнего воздействия природных факторов и реагирует только на попытки проникновения на территорию людей или крупных животных.

"Комплекс совместим с разными охранными системами. Он надежен и может эксплуатироваться во всех климатических условиях Дальнего Востока. Военные специалисты уже приступили к оборудованию комплексами охраняемых объектов", - отмечается в сообщении.