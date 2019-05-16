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16.05.2019
Известия.ru

Гражданские награды уберут с военной формы

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Источник изображения: Фото: ДИМК МО РФ

С парадной военной формы с мая убраны все гражданские награды и оставлены места только для десяти государственных орденов и медалей и иных ведомственных геральдических знаков. Об этом "Известиям" рассказали в Минобороны.

Таким образом в ведомстве начали борьбу с "иконостасами" на груди военнослужащих, в которые порой попадают награды и памятные знаки общественных или даже частных организаций, которые ничего не говорят о заслугах владельца перед страной.

Эксперты приветствуют нововведение, считая, что оно повысит статус реальных наград.

"Это придаст военной форме строгий вид, а количество ярких деталей не будет отвлекать внимание от действительно стоящих знаков отличия военнослужащего", — отметил главный редактор журнала "Сержант" Геннадий Плоткин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале "Известий":

Больше не надевать: гражданские награды уберут с военной формы

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