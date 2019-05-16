"Меркава" по-харьковски: неизвестный перспективный танк - Объект 488

Источник изображения: vestnik-rm.ru

В 90-е годы в Харькове прорабатывали вариант создания танка - тяжелой боевой машины пехоты с передним расположением двигателя и вооружением, аналогичным основному боевому танку.

Судя по материалам, размещенным на сайте известного военного эксперта Андрея Тарасенко, новинка получила обозначение "Объект 488" и по своей концепции очень напоминала израильскую "Меркаву".

Ее вес должен был быть примерно таким же, как у германского танка "Леопард-2" - 55 т. Высота по корпусу - 1800 мм. Длина корпуса - 7820 мм. Место механика-водителя размещалось слева или по центру.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Боевое отделение представляло собой стандартную танковую башню со 125-мм пушкой, 7,62-мм и 12,7-мм пулеметами. В экипаж входили 3 человека.

В десантном отделении предполагалось размещение шести мотострелков, вход и выход им обеспечивали аппарель в корме и дополнительный люк в крыше.

На машину планировали поставить двигатель 6ТД-2 мощностью 1200 л.с. Удельная мощность - 21,7 л.с./т. Можно предположить, что максимальная скорость по шоссе составляла бы не менее 60 км/ч.

Многослойная броня прикрывала бы не только лоб, но и борта. Топливные баки были отделены от отделения управления и боевого отделения броневыми перегородками и их емкость составляла 1400 л.

Как считается, машина могла бы стать востребованной на рынках вооружений, но у разработчиков не было не финансовых, ни технических возможностей воплотить ее в металле.