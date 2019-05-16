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16.05.2019
Вестник Мордовии

Для армии созданы уникальные автозаправщики с самозатягивающимися емкостями

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Новейшие автозаправщики КамАЗ-63501 по гособоронзаказу поступят в начале июня в соединение материально-технического обеспечения Центрального военного округа, дислоцированное в Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Партия из четырех автомобилей с колесной базой 8х8 с установленной цистерной емкостью 14 тысяч литров для перевозки топлива пополнят парк боевых машин соединения МТО. Автомобиль повышенной проходимости получил более удлиненную платформу и имеет хорошие вездеходные характеристики. Он способен преодолевать брод глубиной 1,75 м и препятствия высотой 0,6 м.

Одной из особенностей данного образца является специальное полимерное самозатягивающееся покрытие емкости, предотвращающее вытекание топлива после попадания пуль калибра 7,62-мм.

Применение новых средств автоматизации позволит контролировать выход топлива и производить заправку одновременно до 4 единиц техники, что сокращает время заправки подразделения.

Новые транспортные средства придут на замену имеющихся в частях устаревших автоцистерн с емкостью от 7 до 9 куб. м.

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Россия
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
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