СМИ: запуск "Ангары-1.2" с южнокорейским спутником сдвинут на более поздний срок

Это решение связано с неготовностью полезной нагрузки

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Запуск легкой ракеты-носителя "Ангара-1.2", которая должна вывести на орбиту южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли KOMPSAT-6 (Korea Multi-Purpose Satellite - 6), перенесен на более поздний срок из-за неготовности полезной нагрузки. Изначально ее старт с космодрома Плесецк был запланирован на 2020 год, сообщает журнал "Русский космос".

"Запуск должен состояться после 2020 года с некоторой сдвижкой относительно первоначальных сроков из-за неготовности полезной нагрузки", - говорится в издании. При этом отмечается, что "носитель под этот контракт уже изготавливается".

Спутник KOMPSAT-6 южнокорейской разработки - пятый по счету многоцелевой орбитальный космический аппарат, созданный для мониторинга поверхности Земли с целью своевременного обнаружения стихийных бедствий, а также сбора информации для предотвращения и ликвидации их разрушительных последствий. Контракт на его запуск был подписан между компанией International Launch Services и Корейским институтом аэрокосмических исследований (KARI) в 2016 году.

Запуск предыдущего спутника Республики Корея KOMPSAT-5 (Arirang-5) был осуществлен в 2013 году при помощи российско-украинской ракеты-носителя "Днепр".