Глава NASA назвал космос позитивным каналом взаимодействия между США и Россией

Джеймс Брайденстайн отметил, что земные разногласия исчезают, когда люди отправляются в космос

ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. Сотрудничество в космосе является позитивным каналом взаимодействия между США и Россией.

Об этом заявил руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн, выступая на слушаниях в подкомитете по авиации и космосу в комитете Сената Конгресса США по торговле, науке и транспорту.

"Существующие земные разногласия исчезают, когда мы отправляемся в космос. Я думаю, что это позитивный канал взаимодействия для обеих стран", - заявил он.

"Мы специально не участвуем в проведении военных операций, потому что хотим иметь партнеров по всему миру. Мы были заинтересованы в сотрудничестве с Россией со времен программы "Аполлон", - подчеркнул глава NASA.