Спаси и подними: военные водолазы будут выручать экипажи подлодок

В Севастополе сформирован спасательный центр ВМФ, сообщили "Известиям" источники в Минобороны. В первую очередь он будет решать задачи эвакуации с большой глубины аварийных подводных лодок. В состав отряда вошли водолазы, обученные вести работы на больших и сверхбольших глубинах. Особое внимание уделяется техническому оснащению подразделения — в частности, отряд получит беспилотные телеуправляемые глубоководные аппараты.

В Севастополе сформирован спасательный центр ВМФ, сообщили "Известиям" источники в Минобороны. В первую очередь он будет решать задачи эвакуации с большой глубины аварийных подводных лодок. В состав отряда вошли водолазы, обученные вести работы на больших и сверхбольших глубинах. Особое внимание уделяется техническому оснащению подразделения — в частности, отряд получит беспилотные телеуправляемые глубоководные аппараты.

Спасательный центр был создан в начале этого года, уточнили источники в военном ведомстве. Он уже обзавелся собственной символикой — в распоряжении "Известий" имеется вымпел новой воинской части. В верхней его части на фоне Андреевского флага написан номер центра. Ниже изображен силуэт полуострова, поверх которого нанесена надпись "Крым наш!", отдельно на вымпеле отмечен город-герой Севастополь.

ВМФ в последнее время уделяет особое внимание подготовке водолазов, которые при необходимости смогут вести спасательные операции на большой глубине. В Ломоносове под Санкт-Петербургом расположен главный профильный центр НИИ ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (бывший 40-й ГНИИ Минобороны). Его специалисты разрабатывают и апробируют образцы снаряжения для водолазов и средства спасения подводников, работают над созданием и модернизацией поисково-спасательной техники и спасательных подводных аппаратов, занимаются подъемом судов с ранее недоступных морских глубин.

Там же базируется 328-й экспедиционный аварийно-спасательный отряд (ЭАСО). Именно его специалисты считаются мобильным водолазным спецназом, готовым вылететь в любую точку планеты: они уже участвовали в поиске аргентинской подлодки "Сан-Хуан", пропавшей в декабре 2017 года в Южной Атлантике. Во время работ водолазы задействовали телеуправляемый подводный беспилотный аппарат "Пантера Плюс", способный работать на глубинах до тысячи метров.

В рамках освоения глубоководного водолазного комплекса ГВК-450, установленного на судне-спасателе "Игорь Белоусов", весной 2017 года были проведены водолазные спуски на глубины до 120 м. А 30 октября 2017-го состоялось погружение на 317 м с выходом на грунт в акватории глубоководного полигона Тихоокеанского флота.

Осенью 2018 года трое российских водолазов установили флаг России в Японском море на глубине 416 м. Эта акция стала рекордом погружения в снаряжении. Тогда же они провели тренировку по подсоединению шлангов подачи воздуха к условно аварийной подводной лодке.

Новый комплекс ГВК-450 позволяет погружаться на глубину до 450 м и поднимать моряков с аварийной подлодки на поверхность, обеспечивая декомпрессию в барокамерах одновременно 60 подводникам.

В последние годы Черноморский флот получил несколько подводных лодок, работу которых в том числе будут страховать специалисты нового учебного центра, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— В теплом южном море подготовка водолазов идет быстрее, — считает он. — Материальная база для этого есть — в составе Черноморского флота числятся спасательные судна "Эпрон", "Коммуна" и буксиры, предназначенные для оказания помощи аварийным кораблям и подлодкам.

Для того чтобы водолазы могли работать на сверхглубинах, их надо обучить и обеспечить соответствующей техникой, согласен и ветеран-подводник Владимир Ашик.

— Пока флотские водолазы-спасатели могут погружаться на глубину до 100 м, — отметил он.

В прошлом году началось обучение водолазов на новых мобильных тренажерах для спецподразделений. Эти комплексы предназначены для профессиональных круглогодичных тренировок по подводной, горной, десантной, огневой и противопиратской подготовке. Один из них находится в Санкт-Петербурге в месте дислокации 328-го экспедиционного аварийно-спасательного отряда ВМФ, второй­ — в городе Гаджиево Мурманской области.