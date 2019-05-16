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16.05.2019
Lenta.ru

США в Румынии "оголят" южную Россию

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Источник изображения: Фото: Leah Garton / Reuters

Развертывание американского комплекса противоракетной обороны (ПРО) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) в Девеселу (Румыния) обусловлено неспособностью России подавить работу радара GBR (Graund Based Radar), пишет "Военное обозрение".

"Данный радар, получивший индекс AN/TPY-2 и работающий в высокоточном сантиметровом X-диапазоне волн, является наиболее продвинутым и помехозащищенным изделием в классе мобильных буксируемых РЛС [радиолокационных станций] дальнего радиолокационного обнаружения, сопровождения целей и наведения на них", — сообщает издание.

Из-за того, что AN/TPY-2 позволяет "минимизировать мощность излучения в направлении средств РЭБ [радиоэлектронной борьбы] противника (обнулять сектора диаграммы направленности)", то, продолжает "Военное обозрение", "подавить работу данной станции будет весьма затруднительно даже полной эскадрилье крымских Су-30СМ", тогда как "GBR сможет предоставить операторам комплекса THAAD непаханое поле возможностей в плане сканирования воздушного пространства над Крымом и Краснодарским краем на предмет воздушного перемещения военно-транспортной и стратегической авиации ВКС России".

Согласно изданию, "единственной естественной помехой для данного рода деятельности расчета комплекса THAAD станет явление радиогоризонта".

Развертывание THAAD в Девеселу завершилось в мае. В течение нескольких недель комплекс должен заменять стационарную систему Aegis Ashore, которая в настоящее время проходит модернизацию.

В марте сообщалось, что американские войска, входящие в Европейское командование Вооруженных сил США, развернули в Израиле комплекс THAAD.

Подвижный комплекс противоракетной обороны THAAD предназначен для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Поражение цели осуществляется путем кинетического перехвата. Головным разработчиком THAAD выступает американская военно-промышленная компания Lockheed Martin. Система серийно выпускается с 2008 года.

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Страны
Вьетнам
Израиль
Россия
Румыния
США
Продукция
AN/TPY-2
THAAD
Иджис
Су-30
Компании
Lockheed-Martin
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