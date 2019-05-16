Ученые создали датчик мониторинга здоровья человека в космосе

В статье "Русского космоса" отмечается, что кардиодатчик не помешает космонавтам в быту и поможет развить превентивную медицину

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Ученые Сколтеха и МФТИ создали кардиодатчик мониторинга здоровья человека на орбите, говорится в статье в журнале "Русский космос". Новый номер издания опубликован на сайте "Роскосмоса".

"Легкий беспроводной кардиодатчик не помешает космонавтам в быту, а система искусственного интеллекта будет отслеживать малейшие нарушения в работе сердца", - говорится в статье.

"Наше устройство очень важно для людей, работающих на орбите, где организм подвергается экстремальным нагрузкам. Оно поможет развить превентивную медицину, которая позволит детектировать первые симптомы развивающегося заболевания и ликвидировать его", - пояснила представитель космического центра Сколтеха Татьяна Подладчикова, слова которой приводятся в статье.

Ученые надеются внедрить свою разработку в космосе в ближайшее время, отмечает издание.