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16.05.2019
ТАСС

Ученые создали датчик мониторинга здоровья человека в космосе

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Космонавты
Космонавты.
Источник изображения: Антон Белицкий / "Коммерсантъ"

В статье "Русского космоса" отмечается, что кардиодатчик не помешает космонавтам в быту и поможет развить превентивную медицину

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Ученые Сколтеха и МФТИ создали кардиодатчик мониторинга здоровья человека на орбите, говорится в статье в журнале "Русский космос". Новый номер издания опубликован на сайте "Роскосмоса".

"Легкий беспроводной кардиодатчик не помешает космонавтам в быту, а система искусственного интеллекта будет отслеживать малейшие нарушения в работе сердца", - говорится в статье.

"Наше устройство очень важно для людей, работающих на орбите, где организм подвергается экстремальным нагрузкам. Оно поможет развить превентивную медицину, которая позволит детектировать первые симптомы развивающегося заболевания и ликвидировать его", - пояснила представитель космического центра Сколтеха Татьяна Подладчикова, слова которой приводятся в статье.

Ученые надеются внедрить свою разработку в космосе в ближайшее время, отмечает издание.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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