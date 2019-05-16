Лётчики-испытатели уклончиво ответили президенту на вопрос "нравится ли Су-57"

Сегодня президент России посетил с рабочим визитом Астраханскую область. Сам прилёт президентского борта получился весьма эффектным. Причина – сопровождение самолёта президентского авиаотряда шестью новейшими российскими истребителями Су-57.

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На самом деле, в Ахтубинске имел место уникальный случай. В небо для встречи борта номер один была поднята группа самолётов, которые ещё даже не встали в строй Воздушно-космических сил страны. Все самолёты относятся к истребителям пятого поколения с двигателями так называемой первой очереди (первого этапа), и они находятся в процессе испытаний.

Владимир Путин поинтересовался у лётчиков, "нравится" ли им новая машина. Лётчики коротко констатировали, что истребители пятого поколения пока проходят испытания. В итоге ответ получился уклончивый и давал понять, что не испытателям давать характеристики из серии "нравится или не нравится" им военная техника. Президент на это заметил, что Су-57 должны стать лучшими в мире.

Но вряд ли это напрямую зависит от лётчиков-испытателей.

Один из испытателей отметил, что совершил уже около сотни полётов на Су-57.

На аэродроме Ахтубинска Владимир Путин осмотрел и новейший отечественный гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал".

Далее прошло совещание по вопросам развития военной авиации в государственном испытательном центре им.Чкалова. На входе у всех военнослужащих забрали мобильные телефоны, а по периметру места проведения секретного совещания установили "аудиоглушилки".